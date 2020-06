Iran : mines de sel à Garmsar au centre

Semnan (IRNA) - Les mines de sel de Garmsar font partie à la fois des ressources naturelles et des attractions touristiques de la province de Semnan au centre de l’Iran. Beaucoup de ces mines sont situées à l’intérieur des montagnes et sous terre et s'étendent sous la forme de tunnels sinueux labyrinthiques au cœur de la terre, de sorte que l'extraction de cette mine nécessite une méthode particulière. Actuellement, 92 mines ont créé de multiples occasions d’emploi dans la région et pour environ 400 personnes, seule, dans la ville de Garmsar. La pureté du sel dans plusieurs de ces mines est supérieure à 98%, et cette caractéristique distingue le sel de la province de Semnan des autres régions.