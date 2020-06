La maison iranienne de vannerie inaugurée à Rasht

Rasht (IRNA)- Lors d'une cérémonie à l'occasion de la Journée mondiale de l'artisanat, la maison iranienne de vannerie a été inaugurée dans le village de Fashtakeh de la ville de Rasht. Le village Fashtakeh dans la province de Guilan a été nommé par le ministère iranien du Patrimoine culturel, de l'Artisanat et du Tourisme en tant que village national de Vannerie. Les objets en vannerie fabriqués dans la province de Guilan au nord d'Iran ont des motifs géométriques créés à partir de la texture d'une paille naturelle. Dans cet art, les tiges sèches du riz sont tissées dans différentes tailles et formes. L'art de vannerie s'utilise pour fabriquer des divers objets comme le panier, le chapeau, la nappe, le panier et le tapis qui se trouvent dans presque toutes les maisons des Guilanis. Photo : Reza Akbari Katamjani