Iran: ouverture aux touristes du pont suspendu tout en verre de Hir à l'ouest

Ardabil (IRNA) - Le complexe touristique du pont suspendu et en verre de Hir est situé dans la ville-jardin du même nom. Il a été lancé avec l'investissement du secteur privé afin de promouvoir le tourisme local. Situé sur la route principale de Sartcham à Ardabil, le pont a été construit sur une rivière pleine d'arbres. Avec des jeux et des activités sportives de loisirs extrêmes tels zipline, Bag jump et saut en hauteur ainsi qu'un parc de jeux pour les enfants, il s'agit d'un site touristique à ne pas manquer !