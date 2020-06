Parc national de Qomichlou, habitat historique de la faune d'Ispahan

Ispahan (IRNA)-L e parc national et sanctuaire de faune de Qomichlou avec une superficie de 113 mille hectares situés à 45 km au nord-ouest d'Ispahan, au centre de l'Iran, revêt une importance particulière en raison de sa valeur d'habitat spécial et de l'existence de châteaux et monuments historiques liés à l'ère Qadjar. Photographe : Amir Hossein Akbari Les parcs nationaux jouent un rôle primordial dans la protection des animaux et des plantes et de l'habitat de ceux-ci : ils constituent des refuges essentiels à la survie des espèces menacées. Les écosystèmes et la diversité des espèces bénéficient de ce processus de protection.