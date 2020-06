Téhéran (IRNA)- La Compagnie de l'Acier d'Ispahan (Esfahan Steel Company, mieux connue sous le nom d '«ESCO»), est le 1er et le plus grand producteur d'acier et de rails de construction en Iran et le plus grand producteur de produits longs au Moyen-Orient avec 3,6 millions de tonnes de capacité par an, produisant diverses sections d'acier de construction et industrielles.