Temple et cimetière historique de Qadmagah

Tabriz (IRNA) - Vieux de 12 000 ans, le temple Qadamgah ou Badamyar, près du village du même nom (Badamyar), se trouve à 40 km au sud-ouest de la ville de Tabriz au nord-ouest de l’Iran. Le temple a été creusé comme une grotte au cœur de la montagne et a été utilisé comme temple pour les Zoroastriens à l'époque préislamique. Certains archéologues l'attribuent à la préhistoire, qui devint plus tard un temple zoroastrien puis un sanctuaire islamique avec un autel face à la qibla. À côté du temple et de la mosquée en forme de dôme de ce village, il y a aussi un cimetière historique. On s’y trouve diverses inscriptions et sculptures. Les inscriptions et les pierres tombales sont ornées en écriture coufique et Thuluth (Deux scripts de calligraphie islamique).