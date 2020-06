Sahand, Montagne à la cime voilée

Maragheh (IRNA)- La montagne de Sahand est connue comme la mariée des montagnes d'Iran en raison de l'abondance de plantes, de prairies et de pâturages. Le mont Sahand est un volcan endormi. Sahand est un sommet de 3707 mètres d'altitude situé à 50 kilomètres de Tabriz et à 40 kilomètres de Maragheh dans la province de l'Azerbaïdjan de l'est, au nord-ouest de l'Iran. La montagne de Sahand est réputée pour ses paysages splendides et pour sa variété de flore et de faune. La piste de ski de Sahand constitue une des attractions touristiques de cette région. Le ski et le snowboard sont pratiqués dans ce complexe sportif de Sahand qui possède une piste skiable de 1200 mètres de long. Chaque hiver un concours de sculptures en neige s'organise dans cette station de ski. Pendant l'hiver la beauté du sommet Sahand nous rappelle le célèbre poème d'Alphonse de Lamartine; "Montagne à la cime voilée, Pourquoi vas-tu chercher si haut, Au fond de la voûte étoilée, Des autans l'éternel assaut ?" Photographe : Sajjad Abdi