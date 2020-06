Iran : la mosquée du vendredi à Darab au sud

Fars (IRNA)-La mosquée du vendredi de Darab remonte à la période seldjoukide et se trouve dans une ville du même nom, dans la province de Fars, au sud de l’Iran. C'est la seule mosquée au monde avec quatre minarets. De plus, contrairement à d'autres mosquées, les minarets épais de cette mosquée fait de brique ne sont pas circulaires. Ces caractéristiques ont fait de cette mosquée l'une des œuvres architecturales les plus uniques d'Iran et du monde. Ces tours massives sont équilatérales sous la forme de onze côtés. Sur ces tours, il y a de belles décorations de brique en forme de carrée et de losange. Dans certaines parties du monument vous pouvez voir les versets du Coran en écriture coufique. En outre, les mots « La ilaha illallah (Il n'y a de dieu qu'Allah) » et « Muhammad Rasoolullah (Mohammad, le messager de Dieu) » ainsi que le nom béni de l'Imam Ali (P) sont souvent vus dans cette mosquée et sur ses minarets. La mosquée de Darab est le plus ancien bâtiment de la ville et reste son attraction touristique la plus célèbre. Cette magnifique œuvre architecturale a été enregistrée en janvier 1978 avec le numéro d'enregistrement 1597 comme l'un des monuments nationaux de l'Iran. (Photographe: Chiva Sadat Attaran).