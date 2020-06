Le tombeau de Bodagh Sultan Mokri à Mahabad, à l'ouest de l'Iran

Téhéran (IRNA)- Bodagh Sultan qui était l'un des hommes les plus charitables et les plus chaleureux de son temps; vivait à Mahabad. Il a dirigé cette ville pendant 49 ans (de 1641 à 1690 après JC). Bodagh Sultan Mokri est connu comme le fondateur de Mahabad, car il en était le dirigeant et a fait d'importants efforts pour améliorer Mahabad. Pendant sa période de règne; il était responsable de la construction de plusieurs bâtiments historiques. Les bâtiments datant de sa période incluent la mosquée rouge; Pont rouge; La mosquée Bodagh Sultan; Bain Laj et bain Daralak. Ces bâtiments qui sont si importants à la fois historiquement et architecturalement datent de la période safavide. Il semble qu'ils aient été construits il y a 350 ans. Bodagh Sultan Mokri a servi sa ville avec dévotion. Son tombeau est situé dans la zone où se trouvent également d'autres tombes.