Une rare éclipse solaire dans le ciel d'Iran

Téhéran (IRNA)- Une éclipse solaire a eu lieu le 21 juin 2020. Cette éclipse a commencé en Iran à 9h04 jusqu'à 11h37, heure locale, dans une grande partie du pays. Cette éclipse solaire a débuté en Afrique centrale et a traversé le ciel du Yémen, d'Oman et de l'Iran jusqu'au Pakistan, en Inde, en Chine et dans le Pacifique. Les Iraniens de différentes villes se sont rassemblés afin d'observer cette dernière éclipse du XIVème siècle d'après le calendrier iranien. L'Iran a une longue histoire dans l'astronomie. Les observatoires et les centres astronomiques de l'Iran accueillaient des savants et des scientifiques du monde entier. Maghrébins, Andalous, Syriens, Irakiens, Romains, et même Chinois y travaillaient aux côtés des grandes figures iraniennes comme le grand maître de l'astronomie Khaâjdeh Nassireddin Toussi. Photographes: Shiva Attaran, Ali Akbar Bandari, Mohammad YarAhmadi, Mojtaba Mohammadi, Rostam KarimNejad, Taha AsgarKhani, Ali Moaref, Mohsen Bakhshandeh, Abbas Heydari, Essan Fazli Osanlu, Maryam Yousefi, Tahereh Rokhbakhsh