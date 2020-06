Téhéran (IRNA)- Talech, dans la province de Gilan, dans le nord de l'Iran, bénéficie d'un climat favorable, d'une fertilité et de vastes forêts. La sériciculture, la pêche et l'élevage sont parmi les sources économiques les plus importantes pour les habitants à Talech, car ils travaillent dans l'agriculture et produisent diverses cultures agricoles, dont les plus importantes sont le riz, les céréales, le thé et le kiwi.