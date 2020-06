Quelque part entre les nuages

Sur le chemin, après avoir profité et respiré cette verdure dense, nous atteignons une altitude d'environ 2500 mètres pour découvrir le vieux village de Drazno. Si le temps est clair, vous avez devant vous la moitié de la province du Golestan et même la mer Caspienne, qui peut être facilement vue. Et si le temps est nuageux, il y a un bel océan de nuagessous vos pieds. Cette zone vierge et authentique est l'une des zones touristiques de la province du Golestan, au nord de l’Iran, qui attire de nombreux voyageurs pendant l'été et les saisons chaudes.