Livraison de 3 avions de chasse kawthar à l'Armée de l'Air

Téhéran (IRNA) - Trois avions de combat kawthar sont arrivés ce jeudi matin 25 juin en présence du général brigadier Amir Hatami, Ministre de la Défense et des Forces armées, du major-général Seyed Abdolrahim Mousavi, Commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran, du général brigadier pilote, Aziz Nasirzadeh, Commandant de l'armée de l'Air et de Mohammad Baqer Nobakhta, Chef de l'Organisation des programmes et des budgets, pour être remis à l'Armée de l'Air de la RII.