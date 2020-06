L'union du savoir-faire traditionnel avec les techniques modernes dans l'apiculture iranienne

Kermanshah (IRNA) - Ezzat Sekhavati, un apiculteur du village de Kheran dans la province de Kermanshah à l'ouest d'Iran, a 34 ans d'expérience dans l'apiculture. Sa production de miel était initialement très limitée mais il a pu bien développer ses activités dans la région. Avec plus de 2000 ruches, il produit aujourd'hui environ 40 tonnes de miel par an et le vend à travers le pays. Ezzat a pu créer d'emploi pour une centaine de personnes. Le secret du succès de cet apiculteur iranien consiste dans le fait de renforcer le savoir-faire traditionnel d'apiculture avec les techniques modernes et les acquis scientifiques. L'Iran est le 7ème producteur du miel dans le monde. Photographe : Bahman Zarei