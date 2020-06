Sanandaj (IRNA)- La Grande mosquée de Sanandaj est l'une des mosquées les plus prestigieuses à l'ouest d'Iran. Construite à l'époque de Fath-Ali Shah le Qadjar, cette mosquée de deux Iwans et de deux minarets est un parfait exemple de l'architecture irano-islamique. Les carrelages, les calligraphies et les travaux de brique de cette mosquée sont d'un caractère exceptionnel pour les passionnés de l'art iranien. Photographe: Seyed Mosleh Pirkhaezranian