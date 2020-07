ٰTéhéran (IRNA)-Un incendie dans un centre médical (clinique de Sina Athar) au nord de Téhéran a fait 19 morts et 14 blessés. L’opération pour abattre le feu et contenir les flammes a duré environ deux heures et les pompiers ont empêché l'incendie de se propager aux bâtiments voisins. La cause exacte du drame fait l'objet d'une enquête.