Iran : Tableau tapis persan fait main de Gonbad-e Kavous

Gonbad-e Kavous (IRNA) - Le tissage de tapis en soie fait à la main est l'un des arts iraniens originaux qui se fait dans de nombreuses régions du pays. Malgré ses difficultés particulières, cet art est une bonne source de revenus pour les femmes rurales de Kuhs’ar’at dans l'est de la province du Golestan, au nord de l’Iran, ce qui a fait prospérer la profession et a été largement accueilli par les familles tisserandes. Les teintures naturelles, les couleurs et les motifs traditionnels diversifiés et les nœuds persans très fins font partie des caractéristiques de ces beaux tapis-tableau. (Photographie : Ali Asghar Qezel Soflou)