Iran : promenades en parapente dans les plaines de Minoudacht au nord

Gonbad-e Kavous – Les fans et les Professionnels du parapente, venus de différentes parties du pays, se retrouvent sur le site de vol du Minoudacht, au nord de l’Iran, qui est l'un des sites standard en Iran et plein de hauteurs et profitent de la beauté et du paysage unique de cette région. Le parapente est un aéronef dérivé du parachute, permettant la pratique du vol libre ou du paramoteur. De nos jours, son utilisation, qui constitue un loisir et un sport, est indépendante du parachutisme et se rapproche plus d'autres pratiques de sports aériens comme le vol à voile ou le deltaplane. Le mini parapente étend encore les possibilités de pratiques. (Photographe : Ali Asghar Qezel Soflou).