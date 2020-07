Téhéran (IRNA)- Le musée Zilu est situé à l'intérieur du caravansérail Shah Abbasi à Meybod à Yazd. Meybod en tant que centre principal du tissage de Zilu, un tapis persan léger et l'un des plus anciens objets d'artisanat de Yazd, est inscrit comme la ville mondiale de l'artisanat. Le tapis traditionnel iranien, Zilu, a été inscrit sur la liste des trésors nationaux d'Iran il y a deux ans et le processus d'inscription de Meybod sur la Liste mondiale a commencé depuis lors.