Maryam Rouhani, une fille iranienne spécialiste en Detailing

Téhéran (IRNA)- L'iranienne Maryam Rouhani, 33 ans, originaire du village d'Agmazar, dans la province de Khorasan du Nord est une passionnée du detailing. L'esthétique automobile ou automobile signifie effectuer un nettoyage «détaillé» ou la restauration d'un véhicule pour produire un meilleur éclat. Les détails aident également à protéger la peinture et les autres pièces de la voiture contre l'exposition aux rayons UV et aux contaminants. C’est une industrie mondiale qui implique la création, la vente et la distribution de plus de 30 000 produits individuels d’esthétique et d’entretien automobile. En fait, les fournitures automobiles américaines et les produits d'entretien automobile génèrent plus de 9 milliards de dollars chaque année.