Astara (IRNA) - Le village touristique Heyran d'Astara d'une superficie de 9 hectares à 30 km de la ville d'Astara a été créé en 2011 dans une zone montagneuse entre les provinces Ardabil et Guilan au nord d'Iran. Ce centre touristique équipé d'un téléphérique, un traîneau, une piste de karting, un marché artisanal, un lac artificiel et un café-restaurant a été construit par le secteur privé avec un investissement de 620 milliards de rials iraniens. La ville touristique d'Astara, avec une population de 91 000 habitants, est située à l'ouest de la province de Guilan et à la frontière de la République d'Azerbaïdjan. Photographe : Youssef Hedayati