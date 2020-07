Iran: tissage de Taskaneh à Qezlebach au nord

IRNA (Gonbad-e Kavous) - Taskaneh en turc signifie panier qui est tissé à partir de roseaux. Karbalaï Issa Ghezel Soflou, 81 ans, a appris ce métier auprès de son père depuis son âge de 20 ans. En utilisant des roseaux et des branches de raisins sauvages cueillis du cœur des forêts de la ville de Minoudacht, au nord de l'Iran, il fabrique des paniers de différentes tailles, qui s'appelle en turc, Taskaneh. Ces paniers et autres objets réalisés par cet artisanat, ont attiré beaucoup d'attention de la part des touristes. Populaires ils sont très demandés et ils sont nombreux des touristes qui les commandent à Karbalaï Issa.