Les champs de tournesol à Lorestan

Boroujerd (IRNA) - Le tournesol pousse bien dans la plupart des provinces iraniennes. Cette plante est cultivée dans la forme de deux espèces d'huile et de noix. Le tournesol d'huile résiste aux maladies et aux ravageurs et sa rentabilité est plus élevée. Le tournesol est l'une des plantes oléagineuses et, produisant 14% de l'huile végétale mondiale, se classe dans la deuxième place en termes de production d'huile après le soja. Les photos montrent un champ de tournesol à Boroujerd dans la province de Lorestan à l'ouest d'Iran. Photographe: Alireza Soleimani