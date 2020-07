Sanandadj (IRNA)- Le Hammam d'Assef de Sannadaj dans le Kurdistan iranien est l'un des hammams les plus emblématiques de l'Iran de l'ouest. Les décorations intérieures de ce bâtiment, les travaux de stuc et les ornements des colonnes sont d'une perfection exemplaire. Les hammams traditionnels d'Iran sont équipés de techniques très initiatives de distribution et d'échaument d'eau qui respectent parfaitement des mesures environnementales. Photographe : Mosleh PirKhezranian