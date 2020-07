La compagnie de construction de pipelines d’Ahwaz

Téhéran (IRNA)- Ahvaz Pipeline Company a été créée en 1966 dans une grande zone de la ville d'Ahwaz en utilisant des machines modernes et des équipements de pointe et en employant une main-d'œuvre spécialisée pour la production de tuyaux en acier pour les industries du pétrole, du gaz, de la pétrochimie et de l'eau. Les tuyaux de l'entreprise comprennent tous les types de tuyaux en acier (aigres et non métalliques), 6 à 24 pouces (HFW), SAWL (24 à 56 pouces), SAWH (24 à 100 pouces) et la production de puits (le tubage est de 8,3 à 13 pouces à 30 pouces. L'entreprise est également en mesure de fabriquer des tuyaux en acier de 2 à 60 pouces dans des usines de revêtement externes, PE PP et FBE, ainsi que des tuyaux en acier de 20 à 60 pouces. Couvrant l'EPOXY liquide interne selon la norme DIN 30670, les normes nationales Iranian Gas et National Iranian Oil Company Standards. Ahwaz Pipeline Company est fière d’avoir coopéré de manière continue et glorieuse avec les sociétés gazières nationales d’Iran, la National Iranian Oil Company et d’autres filiales depuis un demi-siècle.