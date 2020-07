Iran : Château d’Ismaïl Khan à Ilam

Ilam (IRNA)-Le château d'Ismaïl Khan est situé sur le versant sud des hauteurs Manecht, au nord de la ville d'Ilam, à l’ouest de l’Iran. Il se trouve au cœur des forêts de chênes denses sur le versant des hauteurs et appartient à la période safavide, qui a été enregistrée en 2011 sur la liste des monuments nationaux. Le château doit son nom à son constructeur et selon l'emplacement du bâtiment et de ses tours et fortifications, il est clair que ce bâtiment était à l’époque une tour défensive. Le château doit son nom à son constructeur et selon l'emplacement du bâtiment et de ses tours et fortifications, il est clair que ce bâtiment était à l’époque une tour défensive. Les matériaux utilisés dans ce bâtiment sont le gypse et le mortier de chaux. L'épaisseur des murs dans toutes les directions est d'environ un mètre. La hauteur des murs varie, en raison de la destruction, dans toutes les parties d'environ d’un à 2,5 mètres, et dans le mur de la partie ouest se trouve une tour carrée pour la garde.

