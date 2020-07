Mosquée du vendredi de Varamin, près de Téhéran

Téhéran (IRNA)- Masjed-e Jāme’ ou la « Mosquée du vendredi » est l'un des plus anciens édifices de la ville de Varamin. Sa construction a commencé sous le règne du sultan Mohammad Khodabaneh et s'est achevée sous le règne de son fils, le sultan Abu Sa'eed. Ce bâtiment se compose d'un Shabestan, d'un portique, d'un grand dôme en brique, de la structure à côté du shabestan et de dix petites arches avec une grande arche au milieu. La mosquée est située à quarante-deux kilomètres au sud de Téhéran.