Sériciculture à Oscou à l’ouest de l’Iran

Tabriz (IRNA)-La sériciculture est l'élevage du ver à soie qui est lui-même la chenille d'un papillon, le Bombyx mori. Elle consiste en l'ensemble des opérations de culture du mûrier, d'élevage du ver à soie pour l'obtention du cocon, de dévidage du cocon, et de filature de la soie. L'élevage s'effectue à partir des œufs du papillon appelés selon l'usage « graines ». La production de soie à partir de vers à soie et de mûriers est une industrie vieille de 600 ans dans la ville occidentale iranienne d’Oscou, en Azerbaïdjan de l’Est. En image toutes ses étapes, y compris l'élevage de vers à soie et la production de fils et de tissus ornés par divers motifs qui se déroulent dans la ville.