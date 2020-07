La maison historique de Khosro Abad à Sanandaj: une attraction touristique de l'Iran

Téhéran (IRNA)- Le manoir de Khosro Abad, un bâtiment historique de l'ouest de l'Iran qui a autrefois accueilli la cérémonie de mariage de la fille du roi iranien Fath-Ali de Qâdjâr au 18ème siècle, est maintenant devenu un centre touristique majeur. Le bâtiment est situé dans la ville de Sanandaj dans la province du Kurdistan et remonte à l'ère Zand-Qâdjâr. Le manoir possède une architecture persane exquise et fantastique. Il est appelé le manoir de Khosroabad car il était le centre de la règle Ardalan, en particulier le souverain Khosrokhan Ardalan. Cet impressionnant manoir mesure environ 6000 mètres carrés. Le bâtiment principal est construit au milieu d'un jardin magnifique et unique et attire l'attention de tout spectateur avec sa fabuleuse architecture iranienne.