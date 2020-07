La fête de la Transfiguration dans la cathédrale Saint-Sarkis de Téhéran

Téhéran (IRNA)- La fête de la Transfiguration de Jésus-Christ est l'une des cinq principales fêtes de la Sainte Église orthodoxe apostolique arménienne. Elle commémore la transformation ou la «transfiguration» qui est venue sur Jésus pendant qu'il priait. Le visage du Christ brillait comme le soleil et ses vêtements devenaient d'un blanc éclatant et brillant. Les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de cet événement qui s'est produit sur une haute montagne nommée Tabor.