La récolte du miel de forêt dans le nord de l’Iran

Téhéran (IRNA)- La particularité du miel de forêt réside dans son mélange de nectars et de miellats variés. Ce miel a été butiné majoritairement sur les chênes, les châtaigniers, les ronces et toute une variété des fleurs de sous bois. Ce sont autant de sources possibles pour développer son goût parfûmé et puissant. Les miels de forêt sont riches en oligoéléments : potassium, phosphore, calcium, magnésium, zinc, fer, ... Ils sont donc bons pour la santé, particulièrement en hiver.