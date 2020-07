NEOWISE, la comète qui survole la Terre

Arak (IRNA)- La comète NEOWISE rend visite à notre planète ce mois-ci. Les astronomes s’accordent à dire qu’il s’agit de l’une des comètes les plus brillantes observées dans les cieux depuis plus d’une décennie. Particulièrement étincelante, la comète est visible à l’œil nu. Il suffit de regarder dans la bonne direction. Un vrai régal pour les observateurs du ciel dans l’hémisphère nord qui se réveillent avant l’aube pour admirer l’éclat de ce voyageur céleste. Ces prochains jours, la comète Neowise continue d'être visible dans la Grande Ourse après le coucher du Soleil. Le 23 juillet, elle atteindra le point de son orbite le plus proche de la Terre.