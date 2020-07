Manoir Vakil al-Molk à Sanandaj

Téhéran (IRNA)- Le manoir de Vakil al-Molk a été construit à l'époque Zandieh, par Haji Mohammad Rashid Bey Vakil, puis il a été achevé au cours des périodes suivantes. L'ancienne structure du monument a été détruite avant la révolution islamique, mais plus tard, son propriétaire a essayé de restaurer le manoir dans le style ancien. La première reconstruction a été réalisée en 1931, par Amn Allah Khan Vakil al-Molk. Ce monument comprend de nombreuses cours, bâtiments et jardins conjoints. Le manoir de Vakil est composé de trois inter-demeures de Vakil al-Soltan, Vakil al-Mamalek et Vakil al-Molk; il y a aussi un bain au point de jonction que les motifs animaux, floraux et géométriques sont évidents sur son mur. On peut dire que le bâtiment agit comme une collection d'étonnantes expositions d'ornements et de décorations iraniennes.