Beautés de l'ancienne Tabriz dans le nord-ouest de l'Iran

Téhéran (IRNA)- Tabriz, le centre de la province de l'Azerbaïdjan oriental, dans le nord-ouest de l'Iran; C'est une ville iranienne à croissance rapide avec une histoire ancienne qui vous émerveille quelques jours après votre séjour, car elle possède de nombreuses attractions touristiques et des attractions uniques qui attirent les voyageurs iraniens et non iraniens pour explorer la richesse de son histoire et de sa culture.