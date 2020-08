La cascade Shirlan, une destination idéale pendant ces journées chaudes

IRNA (Tabriz) - La cascade Shirlan est située dans un village du même nom près de la ville de Haris dans la province d'Azerbaïdjan de l'est. Cette cascade mesure environ 12 mètres de haut. Il y a un petit bassin au pied de la cascade qui offre un endroit idéal pour se baigner pendant ces journées chaudes. Le village Shirlan et sa belle cascade est une destination parfaite pour les touristes passionnés de la randonnée et de la promenade en pleine nature et aussi pour tous ceux qui recherchent un climat et une nature agréables. Photographe: Mohammad Tolouian