17e Salon international de l'industrie de l'acier à Tabriz

Téhéran (IRNA)- La 17e exposition de l'industrie sidérurgique, de la métallurgie et des équipements connexes a débuté ce dimanche dans la ville de Tabriz, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental au nord-ouest de l'Iran avec la participation des entreprises étrangères nationales et étrangères. Des représentants étrangers provenant de la Turquie, de la Chine, de l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Inde ont pris part au Salon qui sera ouvert jusqu’au 5 aout. Plusieurs entreprises nationales de l'acier et filiales à travers le pays y ont également présentes pour présenter leurs dernières réalisations et produits.