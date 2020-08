Les champs de tournesol au Nord-Est d'Iran

Bojnourd (IRNA) - Le tournesol est une plante annuelle et pousse jusqu'à environ trois mètres. Sa fleur est grande et belle et a un diamètre de 35 cm. Cette plante se trouve dans la plupart des régions d'Iran. La province du Khorasan du Nord consacre environ 15 000 hectares de ses terres agricoles à la culture de plantes oléagineuses, dont le tournesol. Les cultivateurs iraniens récoltent annuellement plus de 70 000 tonnes d'oléagineux dans cette province située au nord-est du pays. Photographe: Vahid Khademi