L'Art de gravure sur tissu

Ispahan (IRNA)- La gravure sur tissu (Chit-sazi) est l'art de l'impression des moules en bois sur tissu. À l'heure actuelle, la ville d'Ispahan est le centre de cet art en Iran. La gravure sur tissu est faite par des moules en bois avec des motifs en relief. Le moulage ou la fabrication des moules est l'étape de base dans cet art. Cette tâche est généralement faite séparément par des personnes dont la profession et spécialité sont le moulage. Ces moules en bois sont au maximum en quatre couleurs. La stabilisation des couleurs des tissus est réalisée grâce à l'écorce moulue de grenade et aux noyaux de rhubarbe. Les tissus colorés et dessinés par cet art s'utilisent comme les nappes, les couvre-lits, les sacs, les foulards et les foulards. Photographe: Maryam Almomen