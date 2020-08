Le jardin Fath Abad: l'un des plus beaux jardins de l'Iran

Téhéran (IRNA)- Le jardin de Fathabad est situé à environ 25 km à l'extérieur de la ville de Kerman, dans le sud-est de l'Iran. Selon les historiens, ce modèle a été utilisé pour construire le jardin Shazdeh à Mahan. Bien que ce jardin ne soit pas inscrit comme faisant partie des jardins persans sur les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, il vaut toujours la peine d'être visité. Si vous cherchez vraiment à impressionner, dirigez-vous vers le jardin digne au crépuscule et imprégnez-vous des exquises teintes rouges, oranges et jaunes projetées sur la façade du manoir. Sans parler du reflet de tout cela dans la piscine centrale du jardin! L'histoire de la construction du jardin remonte aux environs de l'année 1255 (Hijri-Shamsi), en période Qâdjâr. Le jardin commémoratif de Fathabad «Fazl Ali Khan Biglarbeygi» était le dirigeant de Kerman. C'est pourquoi il est également appelé Biglarbeygi Garden. Le manoir magnifiquement conçu est composé de multiples arcades au rez-de-chaussée et aux murs environnants, tout en soutenant le magnifique deuxième étage avec sa magnifique terrasse.