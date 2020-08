Fête de Ghadir : la Tour Azadi de Téhéran illuminée par le feu d’artifice

La fête de Ghadir est le 18e jour du mois de Dhu al-Hijja (soit le 8 août cette année) et l’une des fêtes les plus grandes parmi les musulmans chiites. D’après les hadiths, au 18e jour du mois de Dhu al-Hijja, le Prophète (SAW) reçoit une révélation divine, lui ordonnant de présenter l’Imam Ali (P) comme son premier successeur et il le fait. Le 24 ou 25 du mois de Dhu al-Qa’da en l’an 10 de l’Hégire, le Prophète (SAW) quitte Médine, accompagné de milliers de musulmans, et se dirige vers La Mecque pour accomplir les rites du pèlerinage. Puisqu’il s’agit du dernier pèlerinage du Prophète (s), il a été nommé le Pèlerinage de l’Adieu. Après avoir accompli tous les rites du pèlerinage, le Prophète (SAW) et les musulmans quittent la Mecque et prennent la route de Médine. Le 18 du mois de Dhu al-Hijja, ils arrivent à une localité appellée Ghadîr Khumm. Là, l’ange Gabriel, révèle le verset de Tablîgh au Grand Prophète (SAW), lui transmet l’ordre divin et lui ordonne de présenter l’Imam Ali (P) comme son successeur. Les chiites de quatre coins du monde célèbrent aujourd’hui ce jour béni (Photo: Davoud Qahrdar).