La Maison de Malek

Téhéran (IRNA)- La maison historique de Malek est l'un des centres affiliés à la Bibliothèque et musée national de Malek, situé dans le bazar Beynol-Harameyn à Téhéran entre la mosquée Imam (ancienne mosquée du Chah) et la mosquée du Vendredi. La brique, le carrelage, les décorations en bois et en métal, la literie et les revêtements muraux style Qajar font partie des arts utilisés dans l’ornement de la maison, ce qui est un exemple attrayant de combinaison des styles architecturaux iranien et européen. Cette maison d'une grande superficie de 2500 mètres carrés avait deux parties intérieure et extérieure, mais Haj Hossein Agha Malek à l'époque Pahlavi, en détruisant la partie intérieure ou orientale, a établi le bâtiment de la bibliothèque de Malek sur trois étages qui était dédié à la recherche et se transforme ainsi en un lieu de fréquentation des chercheurs Quant à la partie occidentale ou extérieure, elle est devenue la résidence privée de Haj Hossein Agha Malek et de sa famille. Hossein Aghâ Malek, qui souhaite que ses biens soient conservés dans un musée afin d’en assurer la préservation, lègue sa fortune en 1937 à Astân-e Qods Razavi, institution religieuse qui gère les legs et donations faits au profit du tombeau du huitième imâm des musulmans, Imam Reza (P) à Machhad au nord-est de l’Iran et aux œuvres caritatives. La maison Malek a plus de 150 ans et a été incluse dans la liste des monuments nationaux d'Iran en 1997. (Photo : Davoud Qahrdar)