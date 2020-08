Inauguration de la neuvième exposition Inotex 2020 à Téhéran

Téhéran (IRNA)- La cérémonie d'ouverture d'Inotex 2020 s'est tenue en ligne mercredi 12 août avec le discours inaugural de Sorena Sattari, vice-président pour la Science et la Technologie, et en présence de Mahdi Saffarinia, responsable du Parc technologique de Pardis, et de Sajjad Abbasi Fachami, secrétaire de l'exposition. En raison de la pandémie de coronavirus et pour respecter la distanciation sociale l’exposition a été annulée mais elle renaît virtuellement sur Internet de 12 à 14 août 2020. (Photo : Amin Jalali)