Chabahar (IRNA)- La première ferme d'élevage de crocodiles à nez court ou « Gando » comme on l’appelle en langue locale baloutche a été lancée dans la zone franche de Chabahar au sud de l’Iran dans le but de protéger cette espèce en péril dans la région et afin d’y développer le tourisme, d’attirer les voyageurs et de créer des emplois pour la population locale. Photo : Rostam Kariminejad