Maison Asef Vaziri: symbole de l'identité culturelle de la tribu kurde, dans l'ouest de l'Iran

Téhéran (IRNA)- Le manoir Asef Vaziri, nommé «maison kurde» comme symbole de l'identité culturelle de la tribu kurde, est la relique culturelle la plus précieuse de la ville de Sanandaj, à l'ouest de l'Iran. Le bâtiment d'origine de la construction de l'édifice contient la plupart des parties du côté nord qui comprend la salle de cérémonie, les salles et les couloirs et certaines parties des espaces orientaux sont liées à l'ère safavide et les autres parties ou composants ont été ajoutés aux périodes Qajar et Pahlavi. La famille de Motamed Hashemiha (Amjad-Al-Ashraf) est connue comme le premier fondateur de ce bâtiment et probablement Mirza Mohammad Reza Vaziri (le père d'Asif Divan) l'a possédé et cet édifice a obtenu son dernier magnifique en construisant l'entrée (avec une façade en brique sur le style baroque iranien) et ses parties est et ouest pendant la période Asef Divan. L’organisation du patrimoine culturel du Kurdistan a envisagé la gestion de ce bâtiment en 1376 (1997) et il a rouvert en tant que plus grand musée d’anthropologie lié à une tribu d’Iran en 1382 (2003). Le stuc, les anciens châssis, les pierres sculptées, la décoration des miroirs, la brique sculptée et les arcs encastrés se reflètent habilement et beau dans ce bâtiment. En plus de l'entrée du bâtiment et du couloir d'entrée, les aqueducs et la salle d'eau de séparation, dispose de quatre portes qu'ils sont connus comme la cour extérieure (principale), la cour intérieure, le potager et la cour des employés. Dans le coin sud-ouest de Edifice, un bain spécifique a été construit dans le style architectural du bain iranien avec des motifs à la chaux. Aujourd'hui, une partie de la partie sud de ce bâtiment est devenue galerie et l'autre partie est devenue un salon de thé traditionnel en couvrant ce