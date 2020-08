Iran: le ministre iranien de la Défense dévoile une ligne d'amélioration des chars des forces armées

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a dévoilé jeudi 13 aout la ligne de mise à niveau et d'optimisation de la capacité opérationnelle des chars des forces armées ainsi qu'un terrain d'essai dans le comté de Dorud dans la province de Lorestan. Selon le ministre, l'Iran est actuellement capable de fabriquer des chars équipés du système de contrôle de tir électro-optique, du système de télémètre laser, de l'ordinateur balistique et de la capacité de tirer sur des cibles fixes et mobiles de jour comme de nuit.