L'Iran appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à s’élever contre les États-Unis

Téhéran (IRNA)- La Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies dans un communiqué de presse a appelé jeudi le Conseil de sécurité à résister à la décision illégale des États-Unis d'étendre l'embargo sur les armes à l'Iran, affirmant que le projet de résolution américain visait à aborder la politique intérieure américaine.

Le projet de résolution américain, présenté en violation flagrante de la résolution 2231 du Conseil de sécurité, n'est pas lié au maintien de la paix et de la sécurité internationales de quelque manière que ce soit, indique le communiqué de presse.

Il a ciblé l'intégrité, l'autorité et la crédibilité du Conseil de sécurité et, par extension, des Nations Unies ainsi que le multilatéralisme, l'état de droit et la diplomatie, a-t-il ajouté.

Pour satisfaire sa profonde dépendance à l'imposition de sanctions et justifier son comportement irresponsable au Conseil, les États-Unis accusent sans fondement l'Iran d'instabilité régionale, alors que sa propre ingérence, ses pratiques malveillantes, ses politiques de division, son appétit inextinguible pour exporter ses armes meurtrières vers les pays de la région ainsi que la présence d'un grand nombre de ses forces au Moyen-Orient et leurs invasions et les faux drapeaux et les opérations perturbatrices sont les principales sources d'instabilité, d'insécurité et de souffrance humaine dans cette région, a déclaré la mission iranienne.

Le communiqué de presse a réitéré que les membres du Conseil de sécurité devraient résister à la décision illégale et mal intentionnée des États-Unis, rejeter les abus et la manipulation des travaux du Conseil et prouver que cet organe est en mesure de soutenir le JCPOA qu'il a approuvé; protéger la Résolution 2231 qu'elle a adoptée à l'unanimité; et assurer son autorité et sa crédibilité.

