"Les Histoires du pays des sages", entre l'épopée et le drame romantique

Téhéran (IRNA) - La pièce de théâtre "Les Histoires du pays des sages" a été jouée en plein air à la Maison de culture Niavaran de Téhéran. Cette pièce raconte 14 histoires épiques et amoureuses du "Livre des Rois" de Ferdowsi. La musique de cette pièce est composée par Yashar Eta'ati. Saeid Changizian est le metteur en scène et Raha Jahanshahi est la présentatrice et la narratrice de cette pièce. Les mises en scène de cette pièce sont commencées le 5 août et continuent jusqu'au 10 septembre.