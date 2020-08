Cérémonie de mariage dans la tribu Bakhtiari: un festival de couleurs et de musique

Téhéran (IRNA)- Des robes colorées, une culture riche, une nature époustouflante, l'unité des gens et un ingrédient de la musique folklorique peuvent mieux décrire les cérémonies de mariage de la tribu Bakhtiari dans la province de Chaharmahal et Bakhtiari, au sud-ouest de l'Iran. Cette année, en raison de l'épidémie du Coronavirus, ces célébrations se déroulent en petit nombre et les cérémonies de mariage sont en plein air pour empêcher la propagation du virus.