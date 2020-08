Téhéran (IRNA)- Des restes d'os et de squelettes de 13 humains et 2 animaux ont été découverts, 18 août, lors de la quatrième phase de restauration des canaux d'eau de Persépolis. Persépolis remonte à l'empire achéménide et est l'un des quatre sites de la province du Fars inscrits sur la liste des sites du patrimoine mondial.