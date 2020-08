Téhéran (IRNA)- Une partie des activités et des produits d’artisanat faits par les femmes du port de Khamir, au sud de l’Iran, dont la bijouterie, la poterie et céramique, la tapisserie et la broderie, ont été mis à la disposition du public, dans le cadre d’une exposition, mardi 18 août. Cette manifestation promeut les femmes artisanes et leur permettra de promouvoir, de mettre en valeur et de commercialiser des spécialités artisanales différentes.